Senatet går videre med støttepakke til Ukraina

Demokratene la fram forslaget etter at et lignende forslag som også inneholdt milliarder av dollar til økt sikkerhet langs grensa til Mexico, falt på onsdag.

Forslaget går videre etter at 67 senatorer stemte for å legge det fram, mens 32 stemte imot. I Senatet har Demokratene flertall med 51 senatorer mot 49, men det trengtes over 60 stemmer for å gå til avstemning

At 17 republikanere stemte ja, tolkes som en sjokkerende snuoperasjon. Det tyder på at mange republikanere i bunn og grunn gjerne vil støtte Ukraina, trass i tidligere president Donald Trumps motstand.

– Dette er et godt første skritt. Dette forslaget er essensielt for vår nasjonale sikkerhet, for sikkerheten til våre venner i Ukraina, i Israel, for humanitær hjelp til uskyldige sivile i Gaza og for Taiwan, sa Demokratenes flertallsleder Chuck Schumer.

Kompromiss falt

Forslaget som falt onsdag, var et tverrpolitisk kompromissforslag utarbeidet av en gruppe demokrater og republikanere som det tok flere uker å utforme, og som var støttet av Republikanernes mindretallsleder Mitch McConnell.

Det kom i stand etter at Republikanerne krevde at de to sakene – militærstøtte til utlandet og tiltak langs USAs grense mot Mexico – måtte vurderes i sammenheng.

Men Trump gikk imot det, og til slutt stemte bare fire republikanere ja. Trump antas å bli Republikanernes presidentkandidat i høstens valg, og han har stor påvirkningskraft på partiets politikere i Kongressen.

– Ikke vær dumme! Vi trenger en separat grense- og immigrasjonslov. Den skal ikke være knyttet til utenlandsk hjelp på noen måte eller form, skrev Trump på sin plattform Truth Social mandag.

Tvang til å vise kortene

Nederlaget var ventet på forhånd, men Schumer valgte likevel å sørge for en avstemning om saken. Han ønsket å tvinge Republikanerne til å stemme mot en omfattende immigrasjonsreform – en av deres fanesaker – i et valgår.

President Joe Biden beskyldte Trump for å gå imot forslaget som falt, fordi han ikke unner Biden en seier i det betente spørsmålet om grensesikkerhet.

– Alt tyder på at dette forslaget ikke kommer til avstemning i Senatet. Hvorfor? Det enkle svaret er Donald Trump. Det er fordi Trump mener det er negativt for ham politisk, sa Biden tirsdag.

Nå som det er vedtatt å gå videre med forslaget, vil det uansett ta flere dager før Senatet kan ferdigbehandle saken.

Usikker framtid

Selv om en støttepakke blir vedtatt i Senatet, møter den en usikker framtid i Representantenes hus. Der er det flere kompromissløse tilhengere av Trump som er mot å støtte Ukraina, og speaker Mike Johnson har alt varslet at forslaget ikke blir vedtatt hos dem.

Tilhengerne av militær støtte til Ukraina har jobbet gjennom hele fjoråret for å fortsette støtten. Den forrige bevilgningen på 110 milliarder dollar ble brukt opp før jul.

Behandlingen av et forslag om støtte på 60 milliarder dollar til Ukraina har stått i stampe i Kongressen i flere måneder på grunn av motstand fra en gruppe på ytre høyre fløy hos Republikanerne.

– Må ha USA med på laget

Den politiske floken har ført til at USA har måttet stanse våpenhjelpen til Ukraina på det som regnes som et avgjørende punkt i den snart to år lange krigen. Ukraina er i ferd med å gå tom for avgjørende viktige forsyninger mens den russiske invasjonshæren fortsetter et voldsomt militært press.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er i Washington og svarer følgende på spørsmål fra TV 2 om han er bekymret for at USA foreløpig ikke har bevilget mer støtte til Ukraina:

– Vi er nødt til å ha USA med på laget, også i framtida, om vi skal hindre at Putin vinner, sier Eide.

