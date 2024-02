Putin-utfordrer sier han ikke får stille i presidentvalget

Liberale Nadezjdin leverte forrige uke inn dokumenter for å registrere seg som kandidat i presidentvalget 17. mars.

Kort tid etter sa russiske myndigheter at de hadde funnet avdøde personer på underskriftslista som ble levert inn. Ifølge Nadezjdin har valgkomiteen nektet ham å stille i valget på grunn av nettopp dette.

– Jeg er dypt uenig i avgjørelsen og vil utfordre den i Russlands høyesterett, skriver han på sin offisielle Telegram-kanal torsdag formiddag.

Nadezjdin har markert seg som en krass kritiker av president Vladimir Putin og krever blant annet at Russland stanser krigføringen i Ukraina.

60-åringen vil også bedre Russlands forhold til Vesten og har gitt sin støtte til homofile i Russland.

Nadezjdin stiller som kandidat for Borgerinitiativpartiet. Siden partiet ikke er representert i det russiske parlamentet Dumaen, trenger 60-åringen 100.000 underskrifter nasjonalt og 2500 i de mange regionene.

De siste ukene har mange russere i flere byer stått i lange køer for å gi sin støtte til 60-åringen. Analytikere sier at selv om det er usannsynlig at han kan slå Putin, er køene for å støtte Nadezjdin et sjelden tegn på protest og optimisme i Russland.