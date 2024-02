Nytt vulkanutbrudd på Island

Ruv skriver at utbruddet startet rundt klokka 6 lokal tid. Det er det sjette utbruddet på Reykjanes siden 2021. Det sprøytes lys oransje lava opp fra sprekker i bakken, viser bilder publisert av Morgunbladid.

I januar førte et stort utbrudd til at landsbyen Grindavik måtte evakueres, og tre boliger der ble slukt av lava. Utbruddet varte i to dager.

1. februar varslet Islands meteorologiske institutt at faren for nye utbrudd hadde økt. Den gang het det at det neste utbruddet kunne komme innen to uker.

