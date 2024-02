Ny Biden-tabbe

Biden var onsdag på et valgmøte i New York. Der fortalte han om en samtale han hadde hatt med «Tysklands Helmut Kohl» på G7-møtet i 2021. Problemet var bare at Kohl i 2021 allerede hadde vært død i fire år.

Kohl var Tysklands statsminister fra 1982 til 1998 og gikk bort i 2017, 87 år gammel.

Møtet Biden refererte til, var på G7-møtet i Cornwall i 2021, og personen han egentlig siktet til, var daværende leder av Tyskland, Angela Merkel.

Det er andre gang på under en uke at Biden forveksler en død statsleder med en levende.

«Møtte» nylig president som døde i 1996

Noen dager i forveien deltok Biden på et valgmøte i Las Vegas. Han skulle fortelle om hvordan Frankrikes president Emmanuel Macron reagerte da Biden vant over Donald Trump i valget i 2020.

– Og Mitterrand fra Tyskland – jeg mener, fra Frankrike – så på meg og sa «Vet du, hva, hvorfor, i hvor lang tid er du tilbake?», sa Biden.

I en transkribert utgave av talen fra Det hvite hus var navnet senere blitt rettet til Macron. Biden hadde isteden nevnt François Mitterrand, som var Frankrikes president fra 1981 til 1995. Mitterand døde allerede i 1996, 79 år gammel.

– Sånt som skjer

Amerikanske velgere er stadig mer bekymret for Bidens alder, ifølge valgmålinger. Dersom Biden blir sittende i en periode nummer to etter høstens presidentvalg, vil han være 82 år ved starten av den nye perioden – og 86 år når han går av i 2028.

Det hvite hus har dysset ned Bidens navneblundere og påpekt at Biden har møtt utallige verdensledere gjennom en lang karriere som senator, visepresident og nå som president.

– Folkevalgte tjenestepersoner og mange andre personer, de kan iblant si feil, sier Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre.

– Det er sånt som skjer. Det skjer med oss alle, sier hun.

Også Trump surrer

Amerikanske velger virker tilsynelatende mindre bekymret over alderen til 77 år gamle Trump, som går for en ny periode som president.

Men også han har forvekslinger på samvittigheten.

Nylig blandet han sammen Nikki Haley, hans siste gjenværende utfordrer til å bli republikanernes presidentkandidat, med den tidligere demokratiske lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

I fjor sa han at Ungarns statsminister Viktor Orban var leder i Tyrkia, og advarte om at USA sto på randen til andre verdenskrig, som endte som kjent i 1945.

