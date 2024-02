Helikopteret forsvant tirsdag kveld mens det var på vei fra Nevada til marinekorpsets base Miramar. Det kom inn i dårlig vær med regn og snø og ble meldt savnet åtte timer senere.

Etter at vraket av helikopteret ble lokalisert, ble et politihelikopter sendt til søkeområdet, men uvær gjorde at de ikke kom fram.

Militære og lokale redningsmannskaper ble så sendt til stedet, og alle de fem om bord ble funnet døde.