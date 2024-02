Ukrainsk lovforslag om skjerpet verneplikt har passert første hinder

Formålet er å hente inn flere soldater til krigføringen mot Russland.

– Dette er ikke den endelige avgjørelsen. Det blir en andre behandling, og endringer skal gjøres før det, skriver parlamentariker Oleksij Hontsjarenko på Telegram. Han skriver videre at den andre behandlingen blir om to uker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i desember at det ukrainske forsvaret hadde bedt om at ytterligere nesten 500.000 soldater mobiliseres til hæren.

Da het det at det ikke var tatt noen avgjørelse om dette, og Zelenskyj påpekte at dette ville koste rundt 500 milliarder hryvnja, tilsvarende drøyt 140 milliarder kroner. Videre omtalte han saken som «svært ømfintlig».

Ukrainas tidligere forsvarsminister Oleksij Reznikov sa sommeren 2022 at rundt 1 million mennesker tjenestegjorde i den ukrainske sikkerhets- og forsvarssektoren.

Helt siden Ukraina sto imot den første bølgen av angrep da Russland startet fullskalainvasjonen, er det blitt sagt at det er en utmattelseskrig, og at vinneren er den som klarer å forsyne styrkene med våpen og ammunisjon best.