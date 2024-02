Taylor Swifts advokat truer student med søksmål

I flere år har Jack Sweeney, student ved University of Central Florida, kartlagt og postet kjendiser og milliardærers reiser med privatfly på sosiale medier.

Det fikk Elon Musk til å se rødt tilbake i 2022, og han endte med å utestenge Sweeneys konto fra X/Twitter.

Nå er Sweeney i hardt vær igjen. Ifølge The Washington Post, truer nå Taylor Swifts advokat studenten med søksmål.

I desember skrev Swifts advokat ved advokatfirmaet Venable i Washington et opphørsbrev til Sweeney der han skrev at Swift «ikke ville ha noe annet valg enn å gå til rettslige skritt» hvis han ikke stanset sin «forfølgelse og trakassering», skriver avisa.

Sammenstillingene Sweeney poster inneholder ikke navnet på hvem som reiser med flyene, eller hvor de drar når de lander, men Swift-teamet mener likevel at postene truer artistens sikkerhet.

Til avisa sier studenten at han anser brevet som et forsøk på å skremme ham fra å dele offentlig informasjon. Man får bare en oversikt over hvor Taylor Swift kan være, og han ser ikke at det er noen forskjell på det og de allerede offentlige turnélistene hennes.

– Dette er informasjon som allerede ligger ute. Teamet hennes tror de kan kontrollere verden, sa han.

Taylor Swift var en av superkjendisene med aller høyest CO₂-utslipp fra privatfly i 2022.

