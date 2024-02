Dette skjer hvis kong Charles sykemeldes

Kong Charles skal nå få behandling for kreft. Men hvem skal ta seg av kongens oppgaver om han blir for syk av behandlingen?

Først på listen står dronning Camilla og tronfølgeren prins William.

– Buckingham Palace gjør det klart i sin pressemelding at han vil utføre sine konstitusjonelle forpliktelser. Det å lese gjennom regjeringspapirer, skriver under lover og slike ting, det vil han fortsette med, sier historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen til Dagsavisen.

Prins William, her med prinsesse Kate i 2023. (Chris Jackson/AP)

Om kong Charles skulle ha behov for et lengre opphold i forbindelse med sykdommen, slik som en operasjon eller en krevende cellegiftkur, tilsier regentskapsloven fra 1937 at to riksforstandere kan ta over pliktene midlertidig.

Kandidatene for denne posten består av familiemedlemmene til kongen.

Først på listen står altså dronning Camilla og prins William.

Om disse ikke skulle ha anledning til å utføre oppdraget er prins Harry nestemann på listen. For øyeblikket befinner han seg i England for å besøke sin syke far, skriver BBC. Prins Harry bor i USA, og sluttet å utføre oppdrag for kongehuset for flere år siden. Man kan heller ikke fungere som riksforstander fra utlandet.

Prins Harry og kona Meghan Markle, her fra 2022. (Matt Dunham/AP)

– Man har også vedtatt en spesialbestemmelse som sier at prins Edward og prinsesse Anne også kan fungere som riksforstandere, sier Isaksen.

– Hans majestet har valgt å dele diagnosen for å forhindre spekulasjoner og i håp om at det vil bidra til forståelse for alle rundt om i verden som er berørt av kreftsykdom, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace, ifølge NTB.

Meldingen kommer etter at kongen ble behandlet for forstørret prostata i slutten av januar. Under behandlingen på sykehuset ble et annet helseproblem oppdaget. Videre prøver viste en form for kreft, skriver NTB.

---

Fakta om kong Charles

Født 14. november 1948, eldste sønn av dronning Elizabeth og prins Philip.

Konge av Storbritannia fra 8. september 2022.

Giftet seg 29. juli 1981 med lady Diana Spencer, de ble skilt i 1996. Diana døde i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

Med Diana har prins Charles to sønner: Prins William, født 21. juni 1982, og prins Harry, født 15. september 1984.

Giftet seg 9. april 2005 med Camilla Parker Bowles, som nå er dronning.

---

Om det skulle bli verre

To andre alternativer finnes, om situasjonen skulle forverre seg.

Neste på listen er et såkalt regentskap.

– Regentskap i Storbritannia er kun hvis monarken er mindreårig, eller permanent ute av drift. Sist det skjedde var fra 1811 til 1820, da George den tredje var sinnssyk, så det er et voldsomt stort skritt, sier Isaksen.

Siste alternativ er abdikasjon.

– Abdikasjon er drastisk. I Storbritannia er det nærmest et banneord, da kong Edward VIII i sin tid gjorde det for å gifte seg med Wallis Simpson. Med det mente mange at han sviktet pliktene sine, forteller Isaksen.

Isaksen mener Buckingham Palace har vært unormalt åpne i forbindelse med kongens diagnose.

– Buckingham har lagt seg på en helt ny linje her med å si at kongen har kreft. Dronning Elisabeth var jo syk det siste året hun levde. Det ble sagt hun hadde bevegelighetsproblemer, og det var åpenbart at det var noe mer som gjorde at hun så syk ut, gikk ned i vekt, kansellerte viktige ting som parlamentsåpningen, ikke var til stede på sitt eget jubileum, med mer, sier han.

– Halvannen time før hun døde gikk det ut en melding om at «legene er bekymret» for dronningens helse.

Isaksen sier man som statsoverhode har en viss informasjonsplikt ovenfor folket i slike situasjoner.

– Kunne man unngått spekulasjoner ved å si hvilken type kreft kongen har? Kanskje, men man har gitt mer informasjon enn hva som er vanlig, sier han.

Åpenheten ser ut til å ha hatt en effekt. Etter at kongen gikk ut i offentlighet om at han skulle motta medisinsk behandling for en forstørret prostata, skjøt trafikken til værs på britiske helsemyndigheters nettsteder om helsetilstanden, melder The Guardian.

En kronprins må alltid være beredt, mener Trond Norén Isaksen. (Terje Pedersen/NTB)

William bør være klar

Det er ikke kjent hvor alvorlig kong Charles’ diagnose er. Allikevel mener Isaksen prins William bør være forberedt.

I Danmark ble det stort oppstuss da det ble kjent at den gang kronprins Frederik fikk vite om dronning Margrethes abdikasjon kun få dager før det skjedde, skrev Berlingske.

– Kronprins Fredrik har strengt tatt hatt 55 år på å forberede seg på at han skulle kunne ta den rollen på ett sekunds varsel. Du vet aldri når det skjer, sier Isaksen.

– Det er ikke så ofte konger blir kjørt over av trikken, men konger kan dø av hjerteinfarkt på flekken, eller bli utsatt for en ulykke, så du må som kronprins alltid være klar.

