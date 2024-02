Den nye Wagnersjefen uttaler seg for første gang

Det britiske forsvarsdepartementet forteller i en statusrapport at den nye sjefen for Wagnergruppen Anton Jelizarov uttaler seg for første gang etter at den gamle wagnersjefen Jevgenij Prigozjin døde. Dette skriver Omni.se

I klippet presenterer han Wagners nye hovedkvarter, «kosakkleirene», som ifølge britene trolig ligger i den russiske regionen Rostov som grenser til Ukraina. Den nye sjefen forteller videre at basen også skal brukes av den russiske nasjonalgardens frivillige korps Rosgvardia.

Storbritannia tolker dette som at Wagner-gruppen nå er underlagt Rosgvardia. De tror også at den russiske staten har godkjent byggingen av Wagners nye base, og at gruppen ikke er en trussel lenger mot det russiske regimet.

Russia Prigozhin Jevgenij Prigozjin døde i et flyulykke. (Dmitri Lovetsky/AP)

Gamlesjefen døde

Rundt 80 prosent av Wagner-gruppens leiesoldater i Ukraina er rekruttert fra russiske fengsler, ifølge USAs nasjonale sikkerhetsråd.

I slutten av august i fjor døde Jevgenij Prigozjin i en flystyrt. Han ledet da Wagnergruppen som et privat militært selskap med leiesoldater, som har kjempet på russisk side i Ukraina-krigen.

En måned før hans død tok Wagner-soldater kontroll over alle militære anlegg i byene Rostov og Voronezj, og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin oppfordret russiske soldater om å slutte seg til ham. Dette var ifølge Russlands president Vladimir Putin forræderi, og lovet da et kraftig svar tilbake.

Det endte med at Wagner-gruppen trakk seg tilbake, men en måned etter dette døde Prigozjin.

President Vladimir Putin kondolerte da familien hans og omtalte Wagner-toppen som en «talentfull forretningsmann».

[ Andrej Medvedev har fått avslag på asylsøknaden i Norge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen