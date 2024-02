Blinken: For mange sivile blir drept på Gazastripen

Blinken kommenterte krigen på Gazastripen under et besøk i Israel onsdag. Ministeren sa han fortsatt mener det er mulig å oppnå en avtale mellom Israel og Hamas som kan sikre løslatelse av israelske gisler.

Kort tid tidligere hadde Israels statsminister Benjamin Netanyahu avvist et forslag fra Hamas om våpenhvile og fangeutveksling.

Blinken sier også at funksjonene til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) må ivaretas. USA og en rekke andre vestlige land har inntil videre stanset støtten til UNRWA etter anklager om at enkelte av organisasjonens ansatte medvirket til angrepet på Israel i oktober i fjor.

Norge fortsetter på sin side å støtte UNRWA. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier organisasjonen er ryggraden i all humanitær innsats i Gaza og at behovene der er enorme.

Til pressefolk i Tel Aviv sa Blinken at israelske styrker først og fremst må ta hensyn til sivile hvis de rykker inn i Rafah, sør på Gazastripen.

Fortsatt blir for mange sivile drept på Gazastripen, understreker Blinken. Han advarer om at «dehumaniseringen» av israelere i angrepet på Israel i oktober i fjor ikke gjør det rett å dehumanisere andre.

