Usikkerhet rundt Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina: – Skjør balanse

Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er i Ukrainas hovedstad Kyiv tirsdag. Nylig ble det kjent at Russland nekter adgang til anlegget for ansatte som jobber for ukrainske Energoatom.

– Dette anlegget pleide å ha 12.000 ansatte, nå er det bare 2.000-3.000. For å bemanne disse avanserte, store anleggene trenger man et visst antall folk. Så langt er situasjonen stabil, men det er en veldig, veldig skjør balanse, sier Grossi.

IAEA har vært svært bekymret for situasjonen ved Europas største kjernekraftverk siden det ble okkupert av russiske styrker kort tid etter invasjonen i februar 2022. Det har ikke vært liv i de seks reaktorene ved kraftverket på mange måneder, men kritiske kjølesystemer og andre sikkerhetstiltak må fortsatt være bemannet for å unngå en atomkatastrofe.

