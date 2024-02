Skogbrann herjer i Chile: – Hjerteskjærende å se

– Det som skjer i Chile nå er hjerteskjærende. Min far har vokst opp i Valparaíso der det brenner, og jeg har vært der en del selv. Det er hjerteskjærende å se hvordan det påvirker ikke bare menneskene som bor der, men også naturen.

Karoline Andaur har selv vært i Valparaíso flere ganger, som flere steder er totalskadet av brannen. – Det er hjerteskjærende å se, sier hun. (Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond)

Det sier Karoline Andaur til Dagsavisen. Hun er generalsekretær i WWF Verdens naturfond Norge.

131 mennesker er bekreftet omkommet i skogbrannene som har herjet i deler av Chile den siste tiden. Tusenvis av hus er enten helt nedbrent eller ødelagt, over 3000 av dem i Valparaíso-området, ifølge NTB.

Andaur sier at både naturen, dyrehabitat og menneskers livsgrunnlag lider i møte med intense skogbranner.

– I Chile ser vi brannen få store samfunnsøkonomiske konsekvenser fordi den også ødelegger boligområder. Det rammer i denne omgang en befolkning som kanskje ikke har så mye fra før. Uten å ha velferdsgodene vi har her i Norge, rammer det folks livsgrunnlag, sier hun.

[ Større og mer langvarige branner ]

Økende frekvens, intensitet

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) øker antall skogbranner på global basis både i frekvens, skadeomfang og varighet. Det oppstår en ond sirkel, da skogbrannene slipper ut store mengder karbondioksid som igjen bidrar til et varmere klima.

Colombia har også opplevd store skogbranner i år, melder The New York Times. Der har mer enn 250 kvadratkilometer allerede gått opp i røyk. Colombia har et mer fuktig klima enn Chile, og det skal dermed mer til for at en skogbrann får feste seg.

Eksperter har tidligere vært bekymret for brann også i regnskogen.

Til sammenligning estimerer en australsk kommisjon at skogbrannene som herjet i Australia i 2019 til 2020, satte fyr på et sted mellom 243000 til 338.000 kvadratkilometer.

[ Les også: Aten planter trær for å kjøle ned byen ]

Klimaendringer til grunn

Andaur i WWF mener vi leker med ild i møte med klimaendringene.

– Vi må forstå at disse skogbrannene er en av konsekvensene av stadig eskalerende klimaendringer i kombinasjon med hvordan naturen har blitt ødelagt og endret. Store arealer med utenlandske treslag, som eukalyptus, har blitt plantet i sentrale Chile, og dette er trær som øker brannrisikoen dramatisk gjennom produksjon av svært brennbar olje, sier hun.

Andaur advarer også om at vi kommer til å oppleve flere skogbranner i fremtiden.

– Forskere har advart mot dette i mange år. Vi vet at de høye temperaturene vi opplever i verden nå også påvirkes noe av værfenomenet El Niño.

Værfenomenet El Niño kjennetegnes ved at overflatevannet i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator blir unormalt varmt. Det kan føre til ekstremvær mange steder på kloden. Andaur mener økningen av antall skogbranner er en konsekvens av klimaendringene, og sier at vårt forbruk av fossile energikilder er den største bidragsyteren til dette. Hun advarer at hvis vi ikke faser ut disse, vil vi se flere ekstreme værhendelser framover, og at stadig flere mennesker kommer til å rammes.

– Nå ser vi på eskalerende klimaendringer som fører med seg flere ekstreme værhendelser. Vi ser det her gi utslag i form av uvanlig høy varme og tørre områder, som gjør at skogbrannene, som det kan være naturlige årsaker til i utgangspunktet, bli mer intense, sier Andaur.

Hun advarer også om at brannene blir vanskeligere å kontrollere.

– Det som gjør disse brannene farligere og farligere er at de blir mer intense. Det vi nå ser i Chile, som også har skjedd i Argentina og Colombia, er at landet samtidig er rammet av en hetebølge som bidrar til en høyere intensitet i brannen, sier Andaur.

Johannes Kaiser, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning, sier store skogbranner kan være håpløse å få kontroll på.

– Hvis du har masse død biomasse i skoggrunnen, løv og lignende, kan dette spre seg veldig fort. Glør løftes og blåser av gårde i vinden og gjør brannene livsfarlige for mennesker. Skogbranner med høy intensitet er nesten umulig å kontrollere. Du er nødt til å la været gjøre mesteparten av slukkearbeidet, forklarer Kaiser.

[ Les også: Hevder 10.000 personer kan dø hvert år av hetebølger i Storbritannia ]

Den chilenske marinen går fra hus til hus for å lete etter levninger. (JAVIER TORRES/AFP)

Kysten i flammer

Videoer fra Chile de siste dagene viser hvordan mennesker løper fra flammene til fots, og utbrente nabolag etter nabolag liggende som rykende ruiner i åssidene.

Det er registrert nær 200 branner på ulike steder i landet, spesielt i sørlige og sentrale strøk, ifølge NTB.

Dødstallet kommer trolig til å stige, ifølge innenriksminister Carolina Tohá, som fastslår at brannene uten tvil er de dødeligste i Chiles historie.

– Vi har masse foreløpig og ubekreftet informasjon som tyder på at tallene kommer til å bli langt høyere, sier hun og peker på at over 300 mennesker er savnet.

Innenriksdepartementet viser også til det de sier er troverdige opplysninger om at brannen ved Valparaíso ble påtent. Lenger sør er én person pågrepet for å ha forårsaket en brann mens han jobbet med sveiseutstyr, melder NTB.

[ Les også: De gode nyhetene er at klimapolitikk faktisk virker ]

[ Les også: Splittet EU skal sette mål for utslippskutt i 2040 ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen