Situasjonen i Avdijivka kritisk: – Betyr ikke at alt er tapt

– I flere uker har vi sagt at situasjonen var svært vanskelig, men under kontroll. Nå er situasjonen svært vanskelig, og noen steder kritisk, sier Vitalij Barabasj, som er leder for byens militærkommisjon.

– Det betyr ikke at alt er tapt, men alt er svært dårlig, sier han og viser til at russerne har satt inn store styrker og har brutt gjennom de ukrainske stillingene enkelte steder.

Barabasj sier det ikke er gatekamper i byen, men at russiske sabotasjegrupper og rekognoseringsenheter kommer inn i byen for å forsøke å vise seg i gatene.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep, og tjenestemenn sier ikke en eneste bygning i byen er intakt.

Russiske styrker har nesten omringet byen og har kontroll både i nord, øst og sør. Å erobre byen ville være en sjelden seier for Russland, snart to år etter at invasjonen ble innledet.

