Prins Harry i London for å møte sin syke far

Harry har de siste årene hatt et konfliktfylt forhold til faren og kongehuset. Kilder nær Harry opplyste mandag at de to har snakket sammen om sykdommen.

Straks etter at det mandag ble kjent at kong Charles er diagnostisert med kreft, kom imidlertid meldingen om at prins Harry reiser til London.

Hva slags kreft han har, er ikke kjent, men ifølge statsminister Rishi Sunak har sykdommen blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt.

Kongen, som er 75 år gammel, reiste mandag morgen fra Sandringham til London for å starte behandlingen, skriver Sky News.

Prins Harry bor nå i California sammen med sin amerikanske kone Meghan og deres to små barn. Beskjeden om at han kommer til London for å møte faren, har skapt spekulasjoner om det er en forsoning med både kong Charles og broren William på gang.

Charles har vært konge etter at hans mor dronning Elizabeth døde i september 2022, 96 år gammel. Han har kun vært regent i 17 måneder, og nå har kreftdiagnosen ført til at han i en periode trekker seg tilbake fra mesteparten av offentlige plikter og oppdrag.

Flere briter sier at nyheten har gjort dem triste.

– Vi ble bare så utrolig triste, og vi håper han kommer seg, sier pensjonisten Sue Hazell fra byen Doncaster.

[ Derfor får Israel være med, mens Russland utestenges ]