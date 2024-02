Nikki Haley ber om Secret Service-vakthold

Ifølge Reuters dreier det seg imidlertid om flere hendelser knyttet til sikkerheten hennes.

Nyhetsbyrået har tidligere meldt at Haley 30. desember og 1. januar ble utsatt for «swatting». Uttrykket brukes om falske meldinger som utløser potensielt farlige aksjoner fra politiet. Eksperter på politiarbeid anser dette som en form for skremsel eller trakassering, og noe som i økende grad har fremtredende personer som mål. Det har blant annet dreid seg om tjenestepersoner som har arbeidet med sakene mot tidligere president Donald Trump.

Den siste tiden har demonstranter protestert mot Haleys støtte til ytterligere militærstøtte til Ukraina. Hennes valgkamparrangementer har også jevnlig blitt forstyrret av Trump-sympatisører.

Secret Service stiller ofte med beskyttelse til sentrale kandidater ved presidentvalg, også i nominasjonsvalgene. Hvem som får vakthold, avgjøres av USAs sikkerhetsminister i samråd med en komité bestående av sentrale medlemmer fra begge partier i Kongressen.

Sikkerhetsdepartementet – eller Department of Homeland Security – har ikke kommentert Haleys ønske om vakthold.

