Peker på Putins neste mål: – Vi må være klare

General og forsvarssjef Gheorghiță Vlad i Romania mener rumenerne og Europa generelt må forberede seg på ytterligere aggresjon fra Russland og president Vladimir Putin.

– Hvis Putin vinner i Ukraina, vil hans neste hovedmål være Moldova. Vi kommer til å se spenninger på Balkan også, sier Vlad i et intervju med nettstedet Europa Libera Romania. Også Politico har omtalt saken.

Den rumenske forsvarssjefen uttrykker uro for at landet hans ikke er klart for et eventuelt russisk angrep.

– Det er grunn til å være bekymret. Vi må ta de riktige grepene for å være klare. Russlands krig er ikke en krig mot Ukraina, men en krig mot den demokratiske verden, hevder Vlad.

Forsvarssjef Gheorghita Vlad i Romania. (Pressefoto: Romanias forsvarsdepe)

Paasikivi: – Ser ikke at Russland kan gjøre det

Ifølge en rapport fra den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW), forbereder Russland seg på å destabilisere Moldova på sikt. Dette fordi landet nærmer seg Vesten og EU, skriver svensk TV 4.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan er likevel uenig med Vlads påstand om at Moldova er neste land på Vladimir Putins liste.

– For jeg ser ikke at Russland har den muligheten, sier han til TV 4.

Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan. (Anders G Warne)

Svensken mener en eventuell russisk aggresjon mot Moldova betinger at russerne ruster militæret voldsomt opp. Og dét har Paasikivi liten tro på at vil skje.

– Jeg blir veldig overrasket hvis jeg tar feil om dette, sier oberstløytnanten til kanalen, og legger til at styresmaktene i Moldova også er godt rustet for å motstå eventuelle kuppforsøk.

Moldovas grep

Dagsavisen skrev i desember at Moldova legger opp til å forlate det russisk-dominerte Samveldet av uavhengige stater (SUS) innen utgangen av 2024.

– Vi har satt som mål å ha alt klart innen slutten av 2024, sa lederen for utenrikskomiteen i Moldovas nasjonalforsamling, Doina Gherman.

Samveldet av uavhengige stater (SUS)

SUS er en sammenslutning av noen av de tidligere sovjetrepublikker som ble opprettet i desember 1991 for å samordne landenes politikk og unngå uønsket fragmentering etter Sovjetunionens oppløsning. Samveldets hovedsete ligger i Minsk i Belarus.

SUS har blant annet forsøkt å finne felles løsninger på forsvarsspørsmål og problemstillinger knyttet til landenes økonomiske utvikling.

(Kilde: Store norske leksikon)

Moldova har ifølge NTB trappet ned deltakelsen i SUS siden den russiske invasjonen av Ukraina, og fordi landet støtter Ukraina har spenningen mellom Moldova og Russland har vært økende.

– Russerne har lenge prøvd å sikre at Moldova ikke har suverenitet over egen utenrikspolitikk, sa Moldovas statsminister Dorin Recean i fjor vinter, ifølge Aftenposten.

Moldovas statsminister Dorin Recean (VLADISLAV CULIOMZA/Reuters)

Putin-advarselen fra Latvia

Tidligere i januar uttalte Latvias utenriksminister Krišjānis Kariņš at Vesten «må legge en langsiktig plan for å ‘begrense’ Russland og Vladimir Putin».

Kariņš, som har lansert seg selv som kandidat til å bli generalsekretær i Nato etter Jens Stoltenberg, spår at Russland og president Putin vil «søke nye mål» – uavhengig av hvordan krigen i Ukraina ender.

Krišjānis Kariņš har advart mot hva Russland kan finne på etter Ukraina-krigen. (Henry Nicholls/AP)

Han fikk støtte av den danske Russland-eksperten Jørgen Meedom Staun.

– Jeg er helt enig i at Russlands ambisjoner ikke stopper med Ukraina, sa Staun til Dagsavisen.

Russernes utenriksminister Sergej Lavrov har avvist påstander om at Russland ikke vil stoppe med Ukraina.

– Det er absurd, har Lavrov uttalt, ifølge Politico.

Russland og president Vladimir Putin er på offensiven i Ukraina. Det er nå over 700 dager siden russerne gikk til fullskala invasjon av nabolandet i februar 2022. (Artyom Geodakyan/AP)

