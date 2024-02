Israel: Skal bevise at UNRWA har terror-bånd

– Vi skal legge fram alt av bevis som understreker UNRWAs bånd til terrorisme og deres skadelige virkning på regional stabilitet, skriver utenriksminister Israel Katz i sosiale medier.

En rekke land har frosset støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) etter israelske anklager om at tolv ansatte medvirket til Hamas-angrepet 7. oktober.

Mandag kunngjorde FN at de har opprettet en uavhengig gruppe som skal vurdere FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Oppdraget er å finne ut om FN-organisasjonen UNRWA gjør alt den kan for å sikre at de ansatte jobber i tråd med FNs nøytralitetsprinsipp.

Katz er trygg på at komiteen vil finne brudd på nøytralitetsprinsippet.

– Det er maktpåliggende at denne komiteen bringer sannheten fram i lyset, skriver han.

[ Norsk forskningsinstitutt deltar i FNs gjennomgang av UNRWA ]