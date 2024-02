Hollywood-stjerne og komiker skal lede Eurovision-sendingen i Malmö

– Det er rene drømmen, like stort som fotball-VM, sier Malin Åkerman, som er oppvokst i Canada, men som har sterke bånd til foreldrenes hjemland. Hennes personlig Eurovision-favoritt er «Making Your Mind Up», som Storbritannia stilte med i 1981 – og der Åkermans svigermor sto for koreografien.

Skuespilleren har medvirket i amerikanske filmer og TV-serier som «Rock of Ages», «Watchmen», «Entourage» og «Billions».

Petra Mede har ledet Eurovision Song Contest to ganger tidligere, først i 2013 – da sendingen også gikk fra Malmö, og så sammen med Måns Zelmerlöw i 2016.

– Det er litt av et kamikazeoppdrag, sier Mede. Hvordan programlederjobben vil arte seg er ikke klart foreløpig, men TT skriver at det tross alt er 50 år siden ABBA vant med «Waterloo».

– Uten å si for mye tenker jeg at det hadde vært kult å minnes litt og ta et grep om disse 50 årene som Sverige har vært en fremstående Eurovision-deltaker, svarer Petra Mede.

Når det gjelder konfliktsituasjonen som årets Eurovision arrangeres i, henviser hun til EBU og SVT og deres eventuelle inngripen, og legger til:

– Som menneske er man utrolig berørt av den tilstanden som verden befinner seg i.