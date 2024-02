Bukele erklært som valgvinner i El Salvador

42-åringen har oppnådd stor popularitet i det latinamerikanske landet ved å slå hardt ned på gjengkriminalitet. Offisiell statistikk viser at det var over 2000 drap i landet med 6,6 millioner innbyggere i 2019, mens det i fjor var kun 154.

To timer etter at valglokalene hadde stengt søndag, opplyste presidenten at deres tall viser at han hadde fått over 85 prosent av stemmene, noe han omtaler som en «rekord i den demokratiske verdenshistorien».

Deretter bekreftet El Salvadors offisielle valgdomstol at Bukele er gjenvalg. Da rundt en tredel av stemmene var telt, hadde han en oppslutning på 83 prosent.

Kunne egentlig ikke stille

Bukele hadde egentlig ikke lov til å stille til gjenvalg, men Bukele-lojale dommere i landets høyeste domstol åpnet for at han kunne stille igjen, forutsatt at han tar permisjon i seks måneder først.

El Salvador har nå de laveste drapstallene i Latin-Amerika, men Bukele anklages for å ikke bry seg om menneskerettigheter i kampen mot bandene. Mer enn 75.000 antatte gjengmedlemmer er blitt pågrepet, hvorav mange ikke er siktet for noe som helst og ikke har tilgang til advokater.

Selv kaller Bukele seg «verdens kuleste diktator», samtidig som han avviser at han er en autoritær leder.

Økonomiske problemer

Fem andre presidentkandidater stilte til valg, blant annet politikere fra den tidligere geriljabevegelsen FMLN og høyrepartiet Arena, som hadde makten i 30 år før Bukele ble valgt. Bukeles parti, Nuevas Ideas, ble stiftet av ham selv i 2017 og ligger an til et stort flertall i nasjonalforsamlingen.

Valg på ny nasjonalforsamling ble holdt samtidig med presidentvalget søndag.

I sin nye presidentperiode ligger Bukele an til å få problemer med å håndtere økonomien. Den vokser langsommere enn i nabolandene, og mer enn én av fire salvadoranere lever i fattigdom. Andelen som lever i ekstrem fattigdom har doblet seg under Bukele, private investeringer har falt, og presidentens forkjærlighet for kryptovaluta har hittil ikke ført til økonomiske framskritt.

[ Partifelle freser mot Trumps grep: – Forkastelig ]

[ Eks-militærpilot fra Israel har en beskjed til nordmenn: – Se dere selv i speilet ]