Biden om Charles’ kreftdiagnose: – Bekymret for ham

Biden ble spurt om saken under et besøk i Las Vegas. Presidenten fortalte da at han akkurat hadde fått meldingen og sa også at han planla å ringe kong Charles senere.

Utenriksdepartementet i Washington ga tidligere mandag en uttalelse om kongens kreftsykdom.

– Våre tanker er med kongen og hans familie. Dette er svært triste nyheter, sa departementets talsperson Vedant Patel.

Det er ikke kjent hva slags type kreft Charles har blitt diagnostisert med. Han begynte behandlingen mandag. Mens han er under behandling, vil han etter råd fra leger «utsette» sine offentlige oppdrag, opplyser Buckingham Palace.

