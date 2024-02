Tallet på drepte stiger etter rakettangrep i Luhansk

Det russiske krisedepartementet opplyste først at 15 mennesker ble drept i angrepet lørdag ettermiddag, men at rundt 40 mennesker fortsatt befant seg inne i bygningen.

Søndag morgen ble tallet på drepte oppjustert til 28, blant dem er et barn. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

– Letearbeidet fortsetter, skriver departementet på Telegram.

Ifølge det russiskkontrollerte informasjonssenteret i Luhansk ble bygningen truffet av en amerikansk Himars-rakett. En video fra stedet viser blant annet en kran som drar en knust bil ut av bygningsrestene.

Reuters har verifisert at bygningen ligger i Moskovska-gaten i Lysytsjansk og at den også huset en restaurant. Det har derimot ikke latt seg verifisere at angrepet fant sted lørdag ettermiddag.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert angrepet.

[ Zelenskyj hyller nytt luftvernsystem ]