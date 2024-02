Norge med bønn i amerikansk storavis: – Vi kan ikke svikte det palestinske folket

– Etter nesten fire måneder med krig er situasjonen katastrofal, skriver den norske utenriksministeren i det som er en av verdens største aviser.

Bakgrunnen er dyster. Etter 121 dager med krig er over 100 000 mennesker drept, savnet eller såret på Gazastripen, i Israel og på vestbredden. På toppen av dette har WHO advart mot en sult- og sykdomskatastrofe på Gaza, dersom ikke mer nødhjelp kommer inn.

Tidligere i vinter anklaget Israel 12 ansatte i FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA for å ha deltatt i terrorangrepet mot Israel 7. oktober i fjor. I kjølvannet av dette har 16 land fryst sin økonomiske støtte til UNRWA, og innen utgangen av februar risikerer organisasjonen å stå helt uten penger.

Den manglende støtten utgjør 440 millioner dollar. Blant de 14 landene som har frosset pengebidragene til UNRWA, er organisasjonens største giver USA, samt land som Storbritannia Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland og Sverige.

Det er disse landene den norske utenriksministeren nå henvender seg til gjennom The New York Times.

Kan destabilisere hele Midtøsten

– Nå er helt galt tidspunkt for å fryse støtten til UNRWA. Norge står ved våre forpliktelser for å finansiere denne avgjørende organisasjoner, og for våre forpliktelser til det palestinske folket. Som Norges utenriksminister ber jeg de andre landene som finansierer UNRWA om å reflektere rundt konsekvensene av å fryse disse pengene, skriver utenriksministeren.

Og advarselen hans er tydelig: Dersom pengene til UNRWA uteblir står vi i fare for at den alvorlige humanitære krisen på Gaza vil bli mye, mye verre. Dessuten vil også UNRWAs arbeid for palestinske flyktninger på Vestbredden og i andre land som Jordan, Libanon og Syria stoppe helt opp. Det vil igjen kunne destabilisere hele Midtøsten.

– Verden bør fortsette å finansiere UNRWA av mer enn bare praktiske grunner. Vi kan ikke kollektivt straffe millioner av mennesker på bakgrunn av noen få menneskers påståtte handlinger, skriver Barth Eide.

Gaza er herjet av bomber, matmangel og sykdommer. Titusenvis er drept, og millioner er på flukt. (IBRAHEEM ABU MUSTAFA/Reuters)

Han understreker at Norge selvfølgelig tar anklagene fra Israel om at UNRWA-ansatte deltok i terrorangrepet alvorlig, og at dette bør etterforskes og eventuelt få konsekvenser for de det gjelder.

– Men å fryse støtten til en nøkkelorganisasjon på grunn av anklager mot 12 ansatte er ikke svaret. Dersom noen politifolk begår kriminalitet må man stille de personene til ansvar, ikke legge ned hele politiet. Vi må klare å skille mellom hva enkeltindivider kan ha gjort og hva UNRWA står for, skriver utenriksministeren.

– Mer, ikke mindre

Han er tydelig på at en løsning på krigen må innebære nødhjelp til folk på Gaza.

– Vi trenger mer, ikke mindre, humanitær hjelp til et krigsherjet Gaza. I de pågående samtalene om mulig frigjøring av israelske gisler og en varig våpenhvile er mer humanitær hjelp til Gaza et nøkkelpunkt. For at det skal fungere trenger vi folk på bakken som kan levere det. Å erstatte UNRWAs infrastruktur med alternativer vil ta for lang tid, skriver Barth Eide, før han avslutter:

– Derfor vil jeg si til de andre landene som finansierer UNRWA: Vi trenger gjennomsiktighet og ansvarlighet fra UNRWA. Men folk på Gaza og palestinske flyktninger i hele Midtøsten skal ikke trenge å betale prisen for noen enkeltindividers handlinger. Vi kan ikke svikte det palestinske folket nå.

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas

Etter 121 dager med krig er over 100.000 mennesker drept, savnet og såret på Gazastripen, i Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Hamas-soldater fra Gaza angrep det sørlige Israel 7. oktober. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Minst 27.365 palestinere er siden drept i israelske angrep på Gazastripen, og rundt 8000 er savnet og fryktes å ligge i ruiner av bombede bygninger.

Rundt 70 prosent av ofrene er kvinner og barn.

Minst 66.630 palestinere er såret i angrepene, og mange har fått skader for livet.

Minst 339 helsearbeidere, 154 FN-ansatte og 122 journalister er drept i krigen.

22 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill, resten fungerer bare delvis.

Minst 224 israelske soldater er drept i Gaza, noen i kamp, noen i ulykker og noen etter ved uhell å ha blitt skutt av medsoldater. Over 3000 israelske soldater er såret.

De israelske angrepene har drevet over 75 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt fra sine hjem.

Israels blokade har gjort situasjonen for internt fordrevne kritisk. 378.000 opplever ifølge FN katastrofal hungersnød. 939.000 andre står på randen av dette, og så å si alle i Gaza sulter.

Over 370 skoler har måttet stenge etter angrep.

Over 70.000 boliger er helt ødelagt i angrep, mens minst 290.000 andre har fått til dels omfattende skader.

Over 370 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden siden 7. oktober, over 90 av dem barn. Over 4300 er såret, og over 6000 palestinere skal være tatt til fange.

Ti israelere er drept i angrep fra palestinere på Vestbredden og i Israel.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte om lag 240 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober.

110 er siden frigitt i fangeutveksling, men 132 andre er ikke gjort rede for. 28 av dem skal være drept.

Israel hevder å ha drept rundt 9000 militante palestinere i løpet av krigen, opptil 1500 av dem under angrepet 7. oktober.

Cirka 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon.

Kilder: FNs nødhjelpskontor ( OCHA ), AFP, IDF, UNRWA , WHO , palestinske myndigheter, Haaretz, The Times of Israel , Al Jazeera

