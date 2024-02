Israel sier de har rammet tusenvis av Hizbollah-mål siden oktober

– Siden krigen startet har vi angrepet – fra bakken og fra luften – over 50 Hizbollah-mål på ulike steder i Syria, sier IDF-talsperson Daniel Hagari til mediene lørdag. Han legger til at over 3400 lignende angrep er utført sør i Libanon.

Minst 218 mennesker er drept i Libanon, hovedsakelig Hizbollah-krigere, men også minst 26 sivile, viser en opptelling fra nyhetsbyrået AFP. Hagari sier over 200 «terrorister og kommandanter» er drept i israelske angrep mot Libanon.

Ni soldater og seks sivile er drept på israelsk side av grensen i nord siden Gaza-krigen startet, ifølge israelske tjenestemenn.

Hizbollah har i en årrekke kjempet på president Bashar al-Assads side i krigen i Syria. Den iranskstøttede gruppen regnes også som en alliert av Hamas.

Israel kommenterer vanligvis ikke enkeltangrep i Syria, men har flere ganger sagt at de ikke vil la erkefienden Iran, som også støtter Assad, øke sin tilstedeværelse i landet.

