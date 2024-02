Kraftig gasseksplosjon og brann krevde liv i Nairobi

Ulykken skjedde da en lastebil med gassbeholdere eksploderte på et industriområde i bydelen Embakasi like før midnatt, opplyser en talsperson for myndighetene.

Eksplosjonen utløste en voldsom brann, som raskt spredte seg til flere kjøretøy, butikker, lagerbygninger og bolighus i området.

– Et stort antall beboere oppholdt seg innendørs ettersom det var sent på kvelden, skriver Isaac Mwaura på X/Twitter.

Ifølge ham er det funnet to omkomne, mens 222 er sendt til sykehus med skader etter branninfernoet.

Kenyas Røde Kors melder om tre omkomne, og den lokale politisjefen i området, Wesley Kimeto, sier at tallet på omkomne antakelig kommer til å stige.

I morgentimene fredag kjempet brannmannskapene fortsatt mot flammene i Embakasi, som ligger i nærheten av Jomo Kenyatta International Airport.