Israel fortsetter angrepene, over 100 skal være drept i Gaza i natt

Israels forsvarsminister Yoav Gallant hevdet torsdag at israelske styrker hadde oppnådd sitt mål og nedkjempet Hamas-styrkene i Khan Younis, men det meldes fortsatt om angrep og harde kamper i byen.

Gallant opplyste også at de israelske bakkestyrkene nå vil rykke sørover til Rafah på grensa til Egypt, der over 1 million internt fordrevne har søkt tilflukt. Også der vil Hamas-styrkene bli nedkjempet, forsikrer han.

– De har ikke våpen, de har ikke ammunisjon. De har 10.000 drepte terrorister og 10.000 andre terrorister som er såret. Hamas har opplevd et alvorlig slag og er svekket, sa Gallant under et besøk hos israelske styrker i Khan Younis.

Over 27.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden oktober, 70 prosent av dem kvinner og barn.

Håpet tent

Tidligere i uka ble det tent et håp om våpenhvile i Paris, der Israel og Hamas, ved hjelp av mellommenn fra Qatar og Egypt, ble enige om et utkast til våpenhvile.

Utkastet ble utformet forrige helg i samarbeid med CIA-sjef William Burns og innebærer en våpenhvile i tre faser. Den første fasen skal ifølge informerte kilder strekke seg over seks uker og åpne for nødhjelp til Gazas innbyggere.

Kvinner, barn, syke og gisler over 60 år skal etter planen løslates av Hamas, og Israel skal til gjengjeld løslate et ukjent antall palestinske fanger.

Deretter skal det forhandles om tilbaketrekking av israelske styrker fra Gaza, samt ytterligere fangeutveksling.

– Dette forslaget er godkjent av den israelske siden, og vi har nå mottatt positive bekreftelser fra Hamas, opplyste en talsmann for utenriksdepartementet i Qatar, Majed al-Ansari, torsdag.

Forhastet

Hamas-kilder understreket imidlertid at bevegelsen ennå ikke har gitt sin tilslutning til planen.

– Det foreligger ennå ingen rammeavtale. De ulike fraksjonene har viktige synspunkter, og kunngjøringen fra Qatar er forhastet, sa en kilde.

En av rådgiverne til Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh, Taher Al-Nono, understreket også at Hamas ennå ikke har gitt sin offisielle kommentar til utkastet som nå ligger på bordet.

Haniyeh var torsdag ventet i Kairo, men fredag morgen var det fortsatt uklart om Hamas-lederen hadde ankommet den egyptiske hovedstaden.

