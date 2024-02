Eksplosjon ved boligblokk utenfor Stockholm

– Jeg og katten havnet halvveis utenfor senga av smellet, forteller en kvinnelig beboer i det skadde bygget til avisa Expressen.

En av hennes naboer er forskrekket av hvordan åstedet ser ut etter eksplosjonen.

– Det ser for jævlig ut. Det er bare skrot overalt. Heisen er helt utblåst, forteller beboeren til samme kilde.

Den kraftige eksplosjonen kunne høres over store deler av Stockholm og forårsaket store materielle skader, melder NTB.

Det er ikke kjent hvem som sto bak, men ifølge svenske medier bor en kjent kriminell med kobling til det såkalte Foxtrot-nettverket i huset. Politiet etterforsker om hendelsen kan knyttes til gjengkriminalitet.

Rystet hovedstaden

Den kjente kriminelle som bor i bygget er tidligere dømt for å ha plassert en bombe ved en boligblokk i Stockholm i 2022 og sitter for tiden i varetekt, mistenkt for medvirkning til drap. Mannen betegnes av Expressen som Foxtrot-lederens bombemaker.

Eksplosjonen har rystet den svenske hovedstaden. Smellet kunne høres i store deler av byen, ifølge Aftonbladet.

Avisa har sitert en beboer sentralt i byen, et stykke unna, på at vedkommende kunne merke trykket fra eksplosjonen fysisk. En annen, som bor på Södermalm på den andre siden av byen, sier til Aftonbladet at det er det «høyeste smellet jeg har hørt».

Vindusrutene knust og balkonger ødelagt

I leilighetskomplekset hvor eksplosjonen skjedde like utenfor, ifølge politiet, er vindusrutene knust og balkonger ødelagt. Biler i nærheten er også skadet. Store politistyrker har foreløpig ikke funnet skadde personer, ifølge samme kilde.

En kvinnelig beboer i bygningen sier at hun fikk en sterk reaksjon som følge av eksplosjonen og at hun ikke ønsker å bo der lenger.

– Man tenker alltid at det ikke skal komme hit. Men nå er det her. Jeg vil ikke bo her mer. Da jeg våknet og så på nyhetene hvordan det så ut, fikk jeg en så sterk reaksjon. Jeg bare gråt, sier kvinnen til Aftonbladet.

Politiet har patruljert regelmessig ved bygget over lengre tid.

– Jeg har bare gått og ventet på at noe skulle skje, forteller en annen nabo til Expressen.

Boligeksplosjonen er den første i Sverige i år, etter at landet ble rammet av en rekke liknende hendelser, knyttet til den pågående gjengkrigen, i 2023.

