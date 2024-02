Den internasjonale domstolen skal behandle folkemord-anklage mot Russland

Ukraina brakte saken inn for ICJ, også kjent som verdensdomstolen, få dager etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar i 2022. Ukrainerne anklager Russland for å ha misbrukt FNs folkemordkonvensjon til å forsvare invasjonen.

Et av president Vladimir Putins hovedargumenter for å invadere nabolandet var nemlig at det ble begått folkemord på prorussiske borgere på ukrainsk jord.

Tidligere denne uken avviste domstolen flere anklager mot Russland knyttet til annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Blant annet hadde Ukraina anklaget Russland for brudd på en internasjonal konvensjon om rasediskriminering som følge av behandlingen av tatar-minoriteten på Krim.

ICJ behandler saker mellom stater. Domstolens kjennelser kan ikke ankes, men ICJ har ikke makt til å sørge for at de blir etterfulgt.

