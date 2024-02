Aktor i Trump-sak går ut mot anklager om tjenesteforsømmelse

Statsadvokat Fani Willis innrømmer i et rettsdokument at hun har hatt et forhold til den aktuelle kollegaen, men sier at anklagene om tjenesteforsømmelse er «grunnløse», skriver lokalavisa Atlanta Journal-Constitution ifølge Reuters.

Trump og to medtiltalte ønsker å diskvalifisere Willis og avvise tiltalen. De påstår at statsadvokat Willis har hatt et upassende privat forhold til Nathan Wade, en advokat hun hyret inn for å bistå i saken mot Trump og hans medtiltalte.

Trump er anklaget for å ha forsøkt å omstøte valgresultatet i 2020, da Trump tapte for Joe Biden i presidentvalget.

I et rettsdokument hevder Trumps medtiltalte Michael Roman at Wade betalte for ferier med Willis mens han ble kompensert av hennes kontor for arbeidet med etterforskningen av saken.

Dermed har Willis på bekostning av skattebetalerne tjent godt på straffeforfølgelsen av Trump og hans medtiltalte, hevder Roman.

I en tale til en hovedsakelig svart menighet i januar påpekte Willis at Wade, som også er svart, er den eneste av bisitterne de tiltalte trekker fram.

Trumps forsvarer sier hun dermed bygger opp under rasemessige motsetninger og kan gjøre mulige jurymedlemmer negativt innstilt overfor de tiltalte.

