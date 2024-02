Universal Music trekker musikken sin fra Tiktok

Musikkselskapet skrev i et åpent brev onsdag at de ikke ville forlenge lisensavtalen, som utløp ved månedsskiftet.

Taylor Swift, U2, Drake, BTS og Adele er blant artistene hvis musikk dermed blir borte fra den populære appen. Tiktok bekreftet torsdag til avisa at de begynte å fjerne Universal-musikk fra appen, og at videoer på appen med musikk fra Universal-artister, har fått lydsporet fjernet.

I tillegg nektes brukere å legge på musikk fra Universal på nye videoer.

I forhandlingene om en ny lisensavtale har Universal blant annet lagt press på Tiktok for å få bedre godtgjørelse for artister og låtskrivere, skrev musikkselskapet i et åpent brev til sine artister og komponister onsdag.

– Tiktok forsøker å bygge en musikkbasert virksomhet uten rettferdig betaling for musikken, mener plateselskapet. De sier at Tiktok kun står for 1 prosent av Universal Musics omsetning.

I en uttalelse lagt ut på hjemmesiden onsdag kalte Tiktok det «trist og skuffende at Universal har satt sin egen grådighet over sine artisters og låtskriveres interesse», og påpeker at man har kommet til enighet med andre selskaper.

