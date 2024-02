Klart for nytt Orban-drama på EU-toppmøte

Kun én sak står på dagsordenen når EUs stats- og regjeringssjefer møtes torsdag: En støttepakke til Ukraina på 50 milliarder euro, nesten 570 milliarder kroner, over fire år.

Det står 26 mot 1.

I desember la Ungarns statsminister Viktor Orban til resten av EU-ledernes fortvilelse – og sinne – ned veto mot pakken.

Dermed ble det innkalt til ekstraordinært toppmøte om saken.

Vil ikke vike

De siste dagene og ukene har det vært hektisk aktivitet i Brussel og mange samtaler på bakrommet for å få Orban til å snu. Men i et intervju med den franske avisa Le Point tirsdag gjorde Orban det klart at han ikke har tenkt å bøye av.

– Ingenting har endret seg siden desember, sier han.

Det kreves enstemmighet for å få støttepakken vedtatt ettersom den er en del av EUs langtidsbudsjett.

Samtidig har irritasjonen steget påtakelig i EU. Orban, som har tettere bånd til Russland enn resten av unionen, står nå nærmest helt isolert.

– Utpressing

Det toppet seg da et hemmelig dokument ble lekket til Financial Times i helgen, der det trues med å skru igjen pengekrana til Ungarn dersom ikke Orban gjør helomvending.

Det fikk Ungarn til å rase og beskylde EU for «utpressing».

Eksperter i Brussel mener imidlertid det er tvilsomt om EU har en slik mulighet, og en EU-tjenestemann var raskt ute og prøvde å dempe inntrykket av at dette er reell EU-politikk. «Et arbeidsdokument», kalte han det.

Samtidig holder EU-kommisjonen fortsatt rundt 20 milliarder euro tilbake fra Ungarn, fordi Ungarn ikke har innfridd kravene som stilles.

I bakgrunnen murrer også misnøyen over at Ungarn fortsatt ikke har godkjent Sverige som Nato-medlem.

Ungarn foreslår «nødbrems»

Ungarn har på sin side kommet med flere såkalte kompromissforslag, som at støtten skal vedtas årlig i stedet for over en fireårsperiode.

Det har de andre EU-landene blankt avvist. Det vil nemlig gi Ungarn mulighet til å true med veto og slik presse EU hvert år.

– Vi er imot alt som kan åpne for et nytt veto. Ukraina trenger en løsning som er langsiktig og forutsigbar, sier en høytstående EU-diplomat i Brussel.

Ungarn har også foreslått en slags «nødbrems» der de skal gis mulighet til når som helst å trykke på stoppknappen.

Men heller ikke dette går hjem hos de andre EU-lederne.

Ingen ønsker plan B

En plan B om at EU-landene minus Ungarn gir penger til Ukraina over sine nasjonale budsjetter, er det heller ingen som ønsker.

– Det er noe alle vil unngå. Det vil bare føre til at vi taper mye tid, sier EU-diplomaten.

Ifølge tjenestemenn i Brussel foreligger det nå et utkast til et sluttdokument der det heter at EU skal foreta en gjennomgang eller revisjon av støttepakken hvert år.

Men om Orban vil gå med på noe slikt, gjenstår å se. Toppmøtet kan komme til å bli svært langt, advarer diplomater.

Ris bak speilet

I Brussel diskuteres det stadig mer høylytt om Ungarn skal straffes for sin steilhet, og i tilfelle hvordan.

En mulighet er å bruke artikkel 7 i EU-grunnloven for å frata Ungarn stemmeretten.

Det som da kan skje, er at saken blir tatt opp på det neste EU-toppmøtet i mars. Da må alle de øvrige 26 medlemslandene først si seg enige i at Ungarn har brutt med EUs verdier. Deretter må et flertall – men ikke alle – si ja til å frata Ungarn stemmeretten.

Artikkel 7, som gjerne omtales som EUs «atomknapp», har aldri tidligere vært brukt og har fram til nå vært en heller teoretisk mulighet.

Men så har man heller ikke vært i denne situasjonen tidligere, sier observatører i Brussel.

– Det blir bare tydeligere og tydeligere hvor irritert man er over Orban, sier en.

Et annet ris bak speilet som det nå ryktes om i Brussel, er at man skyver på Ungarns formannskap. Ungarn skal etter planen overta stafettpinnen etter Belgia i juli.

