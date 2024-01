Russland kjent skyldig i ICJ for terror i Øst-Ukraina

Ukraina anklager blant annet Russland for å bryte en internasjonal konvensjon om rasediskriminering som følge av behandlingen av tatar-minoriteten på Krim-halvøya.

Ukraina anklager også Russland for å være en «terroriststat» og krever at landet betaler erstatning til de etterlatte etter de 298 som var om bord i et passasjerfly fra Malaysia Airlines som ble skutt ned av russiskstøttede separatister i Øst-Ukraina i juli 2014.

I onsdagens kjennelse konkluderer ICJ med at Russland er skyldig i brudd på FNs antiterrortraktat i Øst-Ukraina. Domstolen har også bedt russiske myndigheter undersøke påstandene om terrorfinansiering av russiskstøttede separatister i Ukraina.

ICJ ga imidlertid ikke Ukraina medhold i kravet om at Russland må betale erstatning til de etterlate fra Malaysia Airlines-styrten.

– Åpenbare løgner

Russlands ambassadør i Nederland, Aleksandr Sjulgin, anklaget i ICJ Ukraina for å fremme «åpenbare løgner og falske anklager».

Den ukrainske diplomaten Anton Korynevytsj anklaget på sin side Russland for å ville viske Ukraina bort fra kartet.

– I 2014 okkuperte Russland på ulovlig vis Krim-halvøya og innledet da en kampanje for kulturell utrenskning rettet mot etniske ukrainere og krimtatarer, sa han.

Avviste krav

ICJ avviste i 2017 Ukrainas opprinnelige krav om en midlertidig forføyning for å stanse Russlands støtte til separatrister i Øst-Ukraina.

Dommerne konstaterte den gangen at Ukraina ikke hadde lagt fram tilstrekkelige beviser for at pengestøtte fra Moskva ble benyttet til «å forårsake død eller alvorlig skade på sivile».

Domstolen påla derimot Russland å ikke innføre «begrensninger» for krimtatarene eller bruk av ukrainsk som språk på Krim-halvøya.

Folkemord-anklage

Fredag skal ICJ avsi en kjennelse om hvorvidt domstolen har jurisdiksjon til å behandle en annen sak der Ukraina anklager Russland for folkemord etter invasjonen i februar 2022.

ICJ behandler saker mellom stater. Domstolens kjennelser kan ikke ankes, men ICJ har ikke makt til å sørge for at de blir etterfulgt.

En måned etter at russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina, kom ICJ med en midlertidig forføyning og påla Russland å stanse invasjonen, noe ledelsen i Moskva valgte å overse.