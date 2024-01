Norge ber andre land reflektere over konsekvensene av å kutte UNRWA-støtten

– UNRWA er en svært viktig livline for 1,5 millioner flyktninger i Gaza. Nå trenger organisasjonen mer enn noensinne internasjonal støtte, sier Eide i et intervju med Reuters.

– For å unngå å kollektivt straffe millioner av mennesker, må vi skille mellom hva enkelte personer kan ha gjort og hva UNRWA står for, sier han videre.

Tolv ansatte i FN-organisasjonen blir av Israel beskyldt for å ha deltatt i Hamas-angrepet 7. oktober, noe som har fått en rekke vestlige land til å sette støtten til UNRWA på vent. Norge er ikke blant dem.

I intervjuet understreker Eide at landene bør reflektere over hvilke omfattende konsekvenser kuttet i pengestøtten kommer til å få for befolkningen i Gaza.

Ikke orientert av Israel

UNRWA er den viktigste hjelpeorganisasjonen for millioner av palestinere i de palestinske områdene, Libanon, Jordan og Syria. Den har rundt 30.000 ansatte, de fleste palestinere.

Ifølge Eide ble norske myndigheter informert om anklagene mot de tolv UNRWA-arbeiderne kort tid før FN holdt en pressekonferanse om saken fredag.

– Vi er ikke blitt orientert av Israel om saken, sier han.

USA først ute

14 andre land har så langt varslet at de setter støtten på vent. USA var først ute, deretter fulgte flere EU-land, samt Japan, Australia, Canada og New Zealand etter.

Også Sverige og Finland har varslet at de innstiller støtten mens FN etterforsker saken. Norge har vært klar på at det ikke er aktuelt å kutte støtten.

Alle de tolv hadde fått sparken fra UNRWA da nyheten ble kjent. Noen timer før hadde Den internasjonale domstolen (ICJ) varslet at den vil behandle folkemordsaken som Sør-Afrika har anlagt mot Israel.

Samtidig ble Israel beordret til å slippe inn nødhjelp til Gazastripen og gjøre alt for å forhindre folkemord mot palestinerne.

