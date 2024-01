Meta og Tiktok må møte i Kongressen for å svare på hvordan de beskytter barn

De skal svare på spørsmål i justiskomiteen om hva de gjør for å beskytte de yngste brukerne. Blant anklagene er at sosiale medier er blitt et sted der barn blir utsatt for seksuelle overgrep og mobbing, samt oppmuntret til selvskading og spiseforstyrrelser.

Metas toppsjef Mark Zuckerberg har de siste årene deltatt i en rekke kongresshøringer, mens det for TikToks Shou Zi Chew er andre gang. Toppsjefen i X/Twitter Linda Yaccarino har aldri tidligere vært med. Også Evan Spiegel fra Snap og Jason Citron fra Discord skal spørres ut denne gangen.

Meta mest kritisert

Etter alt å dømme er det Meta som kommer til å få mest oppmerksomhet. Selskapet er saksøkt av en rekke amerikanske delstater som mener at Instagram og Facebook er designet på en måte som gjør barn avhengige, og som ikke beskytter dem mot nettovergrep.

Meta har de siste ukene skjerpet sikkerhetstiltak som skal beskytte barn. Blant annet skal upassende innhold holdes skjult på tenåringers kontoer på Instagram og Facebook. Det gjelder blant annet innlegg om selvmord, selvskading og spiseforstyrrelser.

Facebook har også innført begrensninger på mindreåriges mulighet til å motta meldinger fra personer de ikke følger eller har forbindelser til.

– Samme manuskript

Men kritikere mener at selskapet langt fra har gjort nok.

– Hver eneste gang det har vært en Facebook- eller Instagram-skandale de siste årene, kjører de det samme manuskriptet. Meta håndplukker sin statistikk og snakker om ting som ikke handler om de aktuelle skadene, sier Arturo Bèjar, som tidligere jobbet som teknisk direktør hos Facebook.

Han deltok selv nylig i en høring i Kongressen og er kjent som ekspert på hvordan man kan hindre trakassering i sosiale medier.