Kan Michelle Obama redde demokratene i 2024?

Det går ikke så bra med president Joe Biden om dagen. En undersøkelse fra Reuters/Ipsos viser at en majoritet av amerikanere foretrekker tidligere president Donald Trump over Biden.

Til tross for dette har Biden vært klar på at han har til hensikt å stille som kandidat senere i år.

På USA høyreside hviskes det om at Michelle Obama muligens kan stille til høstens valg.

Men kan hun virkelig finne på det?

På spørsmål om Michelle Obama kan komme til å stille som presidentkandidat, flirer førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad ved Oslo Nye Høyskole, og sier:

– Det ville i så fall vært et historisk forræderi!

Selv sier Michelle Obama at hun aldri har ønsket å stille til valg.

– Jeg har aldri før gitt uttrykk for interesse av å drive med politikk. Noensinne. Jeg har støttet mannen min, og han var veldig flink til det. Men jeg har aldri på noe tidspunkt tenkt «jeg vil stille til valg». Noensinne, sa Michelle Obama i et intervju i Netflix-dokumentaren «The Light We Carry», ifølge det amerikanske magasinet Rolling Stone.

Konspirasjonsteorier

Den republikanske senatoren Ted Cruz sa til Fox News sent i fjor at det er svært sannsynlig at det demokratiske partiet vil kaste ut Joe Biden og introdusere Michelle Obama på scenen under det demokratiske landsmøtet i august senere i år.

Tidligere Fox News-vert Bill O’ Reilly sa i sin podkast forrige uke at Michelle Obama er den eneste kandidaten som kan slå Trump.

Også tidligere Fox News-vert Megyn Kelly spekulerte rundt et mulig Michelle Obama-kandidatur i et intervju med australske Sky News forrige uke. Der sa Kelly at både hun og spaltisten Cindy Adams i tabloidavisen New York Post har hørt «rykter» om at demokratene har luftet ideen for demokratiske donorer. Hun sier imidlertid at hun ikke er helt overbevist.

Biden har kontroll på partiet

Hilde Eliassen Restad underviser i blant annet amerikansk politikk.

Er disse teoriene politiske vrangforestillinger?

– Så lenge Joe Biden er i live, så pågår det jo nominasjonsvalg hvor han vinner delegater som gjør at han blir nominert som partiets presidentkandidat på landsmøtet i sommer, sier Restad.

– Så med mindre han plutselig ikke er med i de nominasjonsvalgene lenger, så er det ingen mulighet for at hun blir utnevnt på landsmøtet. Med mindre det forekommer et kupp! Men Biden har god kontroll på partiet, utdyper hun.

Restad understreker at høyresiden i USA er veldig opptatt av konspirasjonsteorier av ulike slag.

Hilde Eliassen Restad tror ikke Michelle Obama har planer om å bli president i 2024. (Oslo Nye Høyskole)

Tror du hun ville gjort det bra som kandidat?

– Det kan godt være. Det er ekstremt vanskelig å forutse, da man ikke vet hvordan folk oppfører seg og takler en valgkamp. Hvordan presidentkandidat Michelle Obama ville vært, det er vanskelig å forutsi. Om vi skal se på henne som en generisk demokratisk presidentkandidat, så har jo demokratene gjort det bra i 2018, 2020, 2022.

Hva med Biden-utfordrer Dean Phillips? Det går jo ikke så bra med ham heller?

– Nei, og det viser hvor god kontroll Biden har på det demokratiske partiet. Det er mange som sikkert kunne vært gode kandidater, det som er avslørende er at det er ingen som stiller mot Biden i nominasjonsvalgene.

Tror du Biden-administrasjonen mangler noe av den personlige sjarmen demokratene hadde under Obama-årene?

– Biden selv er jo ikke superflink til å drive valgkamp. Han har ikke den samme karismaen. I hvert valg bruker man jo en rekke aktører i partiet som hjelper til i valgkampen. Både Bill og Hillary Clinton og Barack og Michelle Obama kommer sikkert til å være veldig viktige i 2024. Også fordi at Biden er veldig gammel og kanskje ikke kan reise så mye.

Kan det hende at han dropper ut, da?

– Altså, han er for gammel til å være presidentkandidat, og det har alle innsett bortsett fra ham selv. Men når han nå faktisk stiller, og er mer eller mindre uten konkurranse, så tenker jeg det eneste som kan få han til å trekke seg er en eller annen helseårsak. Det betyr jo også at partiet tar en risiko ved å stille seg bak ham. Det fordi at om dette skjer, så befinner de seg i ukjent terreng.

Tror du de kjenner litt på presset med tanke på Bidens meningsmålinger?

– Det er så lenge til valget at nåværende meningsmålinger ikke sier mye om sjansene hans. Men tiden for å markere motstand mot Biden er under nominasjonsvalgene. Og det er det ingen som har gjort.

Med unntak av Dean Phillips, da.

– Ja, og han er det ingen som liker, hehe. Ikke engang Bernie Sanders eller noen på venstresiden.

