Israelsk politiker kan bli kastet ut av Knesset fordi han støtter folkemordsaken

Ofer Cassif tilhører det kommunistiske partiet Hadash, som stilte til valg på samme liste som det venstreorienterte arabiske partiet Ta’al.

Et forslag om å utestenge Cassif fra Knesset har i to dager ført til opphetede diskusjoner i en av nasjonalforsamlingens komiteer.

Onsdag ble det klart at saken skal opp til behandling i plenum uten at det er klart hvilken dag det blir. Hvis Knesset vedtar utkastelse, kan høyesterett eventuelt sette avgjørelsen til side.

Det er Sør-Afrika som har gått til sak mot Israel i Den internasjonale domstolen (ICJ) med anklager om at Israel begår folkemord mot palestinerne på Gazastripen.

Fredag ga ICJ Israel ordre om å gjøre alt som står i landets makt til å hindre folkemord og slippe inn nødhjelp.

Cassif vil ikke kommentere saken, men i en uttalelse fra partiet hans anklages statsminister Benjamin Netanyahu og regjeringen hans for å bevege seg mot et «statskupp».

Tidligere i januar uttalte Cassif at påstandene om at han støttet Hamas-angrepet, er en løgn. Han fordømte angrepet som en «massakre», men gjorde det samtidig klart at han er imot Israels krig på Gazastripen og Netanyahus regjering, ifølge Democracy Now.

Meningsmålinger i Israel tyder på at støtten til krigen fortsatt er stor i den israelske befolkningen.

