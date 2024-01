Imran Khan og kona dømt til 14 års fengsel i korrupsjonssak

Khans parti bekrefter dommen og sier han vil bli nektet å ha politiske verv i ti år framover.

Dommen kommer en uke før valget i landet og dagen etter at Khan ble dømt til ti års fengsel i en sak om lekking av statshemmeligheter.

Khan ble felt i en mistillitsvotering i nasjonalforsamlingen i april 2022 og soner for øyeblikket en tre år lang fengselsdom for korrupsjon.

Det er valg i Pakistan 8. februar. Khan er utestengt på grunn av den forrige dommen. Han er likevel stadig en viktig aktør i politikken med stor grasrotstøtte, og han markerer seg med kritikk av det politiske etablissementet.

Han sier at rettssakene mot ham er et komplott for å holde ham ute fra valget.

