FN-topper sier stans i UNRWA-støtten vil være katastrofalt

– Å holde tilbake midler fra UNRWA er farlig og vil føre til at det humanitære systemet i Gaza kollapser, med langtrekkende konsekvenser for det okkuperte palestinske territoriet og hele regionen, skriver FN-toppene i uttalelsen sent tirsdag kveld.

Flere land har varslet at de holder igjen finansiering av FNs organisasjon for palestinske flyktninger mens påstandene om at flere UNRWA-ansatte bidro til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

– Påstanden om deltakelse i de grusomme angrepene er forferdelige. Som generalsekretær António Guterres har sagt, vil enhver FN-ansatt som var innblandet, bli stilt til ansvar, skriver FN-lederne videre.

– Likevel kan vi ikke hindre en hel organisasjon i å gjøre jobben sin med å hjelpe folk i ytterste nød. De forferdelige hendelsene i Gaza etter 7. oktober har gjort at hundretusener er hjemløse og på randen av hungersnød. UNRWA har bidratt med mat, ly og beskyttelse, mens organisasjonens folk også er drevet på flukt og drept. Verden kan ikke la Gazas befolkning i stikken, ber de internasjonale lederne.

Blant dem som har skrevet under uttalelsen er FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths, menneskerettskommissær Volker Türk, IAEA-direktør Filippo Grandi, Unicef-direktør Catherine Russell og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

