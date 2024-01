CIA-sjefens Ukraina-advarsel: – Det vil være en historisk tabbe

– Hvis USA dropper Ukraina-støtten og vender ryggen til konflikten nå, i dette kritiske øyeblikket, så vil det være en tabbe av historiske proporsjoner, skriver Burns i sin spalte hos tidsskriftet Foreign Affairs. Medier som Politico og NBC News har også omtalt saken.

USA har vært ukrainernes viktigste støttespiller siden den russiske fullskala-invasjonen startet i 2022, men det har ikke blitt godkjent noen ny amerikansk støttepakke til Ukraina siden september. President Joe Biden jobber fortsatt hardt med å få gjennom en ny pakke.

Russlands krig i Ukraina, her representert ved ukrainske soldater, har nå vart i over 700 dager. (ROMAN PILIPEY/AFP)

Et «selvmål» må unngås, mener CIA-sjefen.

– For nøkkelen ligger i å bevare støtten. For USA vil det være en relativt moderat investering, tilsvarende mindre enn fem prosent av forsvarsbudsjettet. Det vil sette Ukraina i en sterkere forhandlingsposisjon, og gi dem en sjanse til seier på lang sikt, forklarer Burns.

---

CIA (Central Intelligence Agency) er en av de sentrale etterretningsorganisasjonene i USA, med ansvar for etterretning utenfor USAs grenser. Hovedoppgavene til CIA er å utøve informasjonsinnhenting, kontraetterretning og dekkoperasjoner utenlands.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

– Ukraina må få støtte. Hvis ikke taper de krigen

Videre støtte, og en mulig ukrainsk seier, kunne gi et strategisk tap for Russland som da vil måtte ta konsekvensene av «dårskapen» til president Vladimir Putin, poengterer Burns i sin spalte.

Russland har vært på offensiven i Ukraina så langt i 2024. Anders Puck Nielsen, militæranalytiker hos det danske Forsvarsakademiet, har imidlertid uttalt til dansk TV 2 krigen kan vippe tilbake i Ukrainas favør – men at Vesten da må vise større vilje til politisk og økonomisk støtte til Ukraina.

Dette støttes av Fred Kagan, leder av the Critical Threats Project i tankesmia American Enterprise Institute.

– Ukraina må få støtte, hvis ikke taper de krigen. Det er faktisk så enkelt som det, sa Kagan til amerikanske Foreign Policy før jul.

FFI-forsker Bukkvoll har påpekt til Dagsavisen at støttepakken fra USA er svært viktig for ukrainerne.

– Blir den ikke vedtatt, er det et betydelig problem for Ukraina, uttalte Bukkvoll før årsskiftet.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Hevder Putin mister makt

I sin ferske spalte roser CIA-sjef Burns ukrainernes kampvilje mot russerne, og hevder Vladimir Putins makt påvirkes som følge av Russlands invasjon.

Som eksempel viser han til da Wagner-gruppen og leder Jevgenij Prigozjin i fjor sommer marsjerte mot Moskva, i det som da så ut til å være et mytteri, før gruppen brått ga seg og vendte tilbake til sine baser.

– I det stille svekkes Putins makt på hjemmebane, mener Burns.

Vladimir Putin stiller til gjenvalg som russisk president. (SPUTNIK/Reuters)

Et fly med Prigozjin om bord styrtet under mystiske omstendigheter 23. august i fjor, to måneder etter marsjen mot Moskva.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov uttalte nylig til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at Putin fortsatt har sterk støtte i den russiske befolkningen.

– Det er pandemier, det er økonomiske kriser og det er forskjellige sanksjoner. Men til tross for dette, takket være den jobben presidenten legger ned – ofte dag og natt – sørger han for at Russland har stø kurs framover, sa Peskov.

Putin stiller til gjenvalg i Russland i mars.

Jevgenij Prigozjin døde i en flystyrt i fjor sommer. (AP)

