Putin planlegger besøk til Nato-landet Tyrkia

Mandag spurte det statlige nyhetsbyrået Interfax Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov om et planlagt Tyrkia-besøk i februar.

– Ja, vi driver med forberedelser til et besøk, svarte Usjakov. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa i desember at et møte med Putin ville skje «snart», og han ymtet frampå at kornavtalen mellom Russland og Ukraina som Tyrkia var med på å framforhandle, ville være på agendaen.

Ifølge Usjakov vil Ukraina-relaterte spørsmål «formodentlig» stå på dagsordenen under Putins besøk. Putin og Erdogan møttes i Sotsji i Russland i september i fjor.

Et Tyrkia-besøk vil være Putins første tur til et Nato-land siden invasjonen av Ukraina i februar 2022. Putin er underlagt internasjonal arrestordre av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), men Tyrkia har ikke sluttet seg til ICC-samarbeidet og har dermed ikke plikt til å pågripe ham.

Les mer om Vladimir Putin

Les også: Ekspert ser endring hos Putin: – Snakker nå om en eksistensiell krig