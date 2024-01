Pakistans eksstatsminister Imran Khan dømt til ti års fengsel

Khan er funnet skyldig i å lekke statshemmeligheter. Advokatene varsler at dommen vil bli anket.

Også PTI-nestleder Shah Mahmood Qureshi har fått fengselsdom, og dommen ble forkynt i et fengsel i militærbyen Rawalpindi, opplyser PTI-talsperson Zufliqar Bukhari.

Anklager USA

Khan ble felt i en mistillitsvotering i nasjonalforsamlingen i april 2022 og soner for øyeblikket en tre år lang fengselsdom for korrupsjon.

Konkret anklages Khan for å ha offentliggjort en konfidensiell melding som Pakistans ambassadør i USA sendte hjem. Khan hevdet at meldingen beviste at det pakistanske militæret og USA konspirerte for å felle regjeringen hans i 2022, etter at han besøkte Moskva like før Russland invaderte Ukraina.

USA og det pakistanske militæret avviser anklagene. Khan har tidligere sagt at innholdet i meldingen dukket opp i pressen etter å ha blitt lekket av andre kilder.

Utestengt fra valget

Det er valg i Pakistan 8. februar. Khan er utestengt på grunn av den forrige dommen. Han er likevel stadig en viktig aktør i politikken med stor grasrotstøtte, og han markerer seg med kritikk av det politiske etablissementet.

Han sier at rettssakene mot ham er et komplott for å holde ham ute fra valget.

Det brøt ut voldelige demonstrasjoner i Pakistan etter at Khan ble pågrepet i mai 2023. Siden har myndighetene slått ned på Khans parti og støttespillere.

Pakistans uavhengige menneskerettskommisjon mener det er liten sjanse for at valget i februar blir fritt og rettferdig. Den peker på rigging før valget, og uttrykker bekymring for at Khan og flere framtredende skikkelser i PTI ikke får stille.

