Høyre-politiker frykter at EU stenger døra for Norge

Utkastet til nytt partiprogram for EPP får det til å gå kaldt nedover ryggen til Høyre-politiker og leder av Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde.

– Vi tar veldig for gitt at EUs dører til enhver tid står åpne for Norge. Men slik er det ikke, sier Nordby Lunde til NTB.

Mandag var hun i Brussel for å ha møter med EPP, der Høyre er assosiert medlem.

– Nådd grensa

I utkastet til partiprogram skriver EPP:

– Vi ønsker å sette en foreløpig sluttstrek i 2030 for mulige utvidelser. Innen da skal kandidatland som har oppfylt kriteriene, være identifisert, samt de landene som trenger mer tid, heter det.

– Samtidig mener vi at EU har nådd sin endelige grense når disse landene blir med, skriver EPP videre i dokumentet.

Landene som nå står først i kø for å bli medlemmer av EU, er Ukraina, Moldova og Bosnia-Hercegovina.

Også Serbia, Albania, Montenegro, Nord-Makedonia og Georgia har såkalt kandidatstatus, mens Kosovo venter på godkjenning som kandidatland.

Vil endre

Nordby Lunde peker på at innen det eventuelt blir en reell debatt om norsk EU-medlemskap, kan toget ha gått.

– Når en av de største partigruppene i EU-parlamentet foreslår noe sånt som dette, viser det jo at det er en reell risiko for at døra stenges.

– Norge er veldig i utakt med stemningen i EU, og vi må ikke lure oss selv til å tro at døra alltid vil stå åpen for oss. Det sier sitt at de begynner å tegne dette kartet allerede nå, sier hun.

Samtidig kommer hun til å kjempe for å få EPP til å endre formuleringen.

– Jeg håper at de vil lytte, sier Nordby Lunde.

