Forkledde israelske soldater drepte tre palestinere på sykehus på Vestbredden

Helsedepartementet på Vestbredden fordømmer drapene og ber verdenssamfunnet beskytte palestinske sykehus.

– Helseministeren ber FNs hovedforsamling, internasjonale institusjoner og menneskerettsorganisasjoner om å få en rask slutt på den daglige rekken av forbrytelser som okkupasjonsmakten begår mot vårt folk og helseinstitusjoner, heter det i en uttalelse fra departementet i Ramallah.

Den ene mannen som ble drept, var medlem av Hamas, mens de to andre var med i Islamsk hellig krig, ifølge palestinske kilder.

Det israelske militæret (IDF) hevder at mennene brukte Ibn Sina-sykehuset som skjulested, og at en av mennene planla et terrorangrep mot Israel. De to andre hevdes også å ha deltatt i angrep mot israelske soldater.

– Lam etter israelsk droneangrep

Ifølge sykehuset fikk den ene mannen behandling for en skade som gjorde at han var lam i beina. Andre palestinske kilder sier at skaden oppsto da han ble utsatt for et israelsk droneangrep i oktober.

De to andre var sammen med ham da soldatene trengte seg inn i sykehuset under dekke av å være kvinner og helsepersonell tirsdag morgen.

Et opptak fra et overvåkingskamera i en sykehuskorridor viser det som oppgis å være et titall soldater med skytevåpen, hvorav tre har på seg kvinneklær og to andre helseuniformer. Opptaket er delt på X/Twitter av Israels politiminister.

Videoen, som er verifisert av Faktisk Verifiserbar, viser også at de brukte en barnevogn og en rullestol for å skjule sin identitet.

– Faktisk Verifiserbar mener overvåkingsvideoen med all sannsynlighet viser angrepet, og at både tid og sted stemmer med påstandene, ifølge verifiseringen.

– Brukte lyddempere

Sykehusdirektør Naji Nazzal bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at de israelske soldatene tok seg inn i sykehuset med skjult identitet. Han oppgir også at drapene ble utført med våpen med lyddempere.

– Operasjonen ble gjennomført på sykehusets rehabiliteringssenter der Basel Ghazawi fikk behandling, sier han.

Israel forsvarer militæroperasjonene på palestinske sykehus med at Hamas bruker dem som baser og skjulested, noe både Hamas og helsepersonell avviser.

I Gaza har israelske soldater stormet flere sykehus og pågrepet de ansatte. Parallelt med krigen i den palestinske enklaven har Israel trappet opp militæroperasjonene på Vestbredden, ikke minst i Jenin, som de regner som et samlingssted for militante palestinere.

Ber om beskyttelse

Sykehus er sivile institusjoner som er beskyttet i henhold til folkeretten.

Ifølge det palestinske helsedepartementet er 366 palestinere drept på Vestbredden siden Hamas og Islamsk hellig krig angrep Israel 7. oktober – et angrep der om lag 1140 mennesker ble drept, ifølge israelske myndigheter.

Vestbredden og Øst-Jerusalem har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967.

