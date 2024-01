Avis: Hamas tilbake på plass i Nord-Gaza

Den britiske avisa baserer seg på opplysninger fra ansatte i hjelpeorganisasjoner, Gazas egne innbyggere, analytikere og israelske tjenestemenn.

Ifølge kildene har Hamas-administrasjonen og gruppens politistyrker fortsatt et fast grep sør i Gaza, der store deler av befolkningen nå bor. I sentrale områder er den sivile styringen i ferd med å gå i oppløsning, mens i nord er Hamas i ferd med å gjenetablere sitt styre, både sivilt og militært.

At Hamas vender tilbake til områder som israelske styrker tidligere i krigen har tatt kontroll over og klarert, viser hvor vanskelig det er for statsminister Benjamin Netanyahu å oppfylle sitt løfte om å «knuse Hamas», skriver The Guardian.

Ifølge den israelske analytikeren Michael Milstein har Hamas gjenetablert et sivilt styre i store deler av Nord-Gaza, der israelske angrep har rasert hele bydeler. Det gjelder blant annet flyktningleirene i Jabalia, Shejaiya og Gaza by.

– Hamas kontrollerer disse områdene. Det er ikke noe kaos eller vakuum fordi det er de som jobber for kommunen eller sivilforsvaret, som håndhever offentlig orden. Hamas eksisterer fortsatt. Hamas har overlevd, sier Milstein, som jobber i tenketanken Institute for National Security Studies i Tel Aviv.

