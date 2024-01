Rapport: Norge blant verdens minst korrupte land – Sverige rekorddårlig

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

– De fleste land har gjort lite eller ingen framskritt i håndteringen av korrupsjon i offentlig sektor, åpner den årlige Corruption Perceptions Index (CPI) fra organisasjonen Transparency International.

Som i fjor får Danmark 90 av 100 mulige poeng, og er dermed det minst korrupte landet på lista foran Finland på 87 poeng. New Zealand har falt fra 87 til 85 poeng, men ligger fortsatt på tredjeplass. Norge følger på fjerdeplass med 84 poeng.

Peker på habilitetssakene

Transparency International Norge peker på at Norge har en negativ trend, sett over et tiårsperspektiv. Tilbake i 2012 var Norge nemlig ett poeng høyere.

– Habilitetssakene i norsk toppolitikk i fjor viste at vi også har integritetsutfordringer her hjemme, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Hun oppfordrer også norsk næringsliv til å foreta antikorrupsjonstiltak i virksomheten slik at de kan bidra til å bekjempe korrupsjon i andre land.

Transparency International Norge utarbeidet høsten 2023 en rapport om manglende politietterforskning av korrupsjonssaker.

Feil retning for Sverige

For Sverige går det i feil retning. Landet lå lenge foran Norge og var helt oppe på 89 poeng så sent som i 2015. Nå har de falt til 82 poeng og ligger bak Singapore. Det er rekordsvake tall for svenskene.

De er imidlertid i godt selskap. Også Island (72), Nederland (79), Polen (54) og Storbritannia (71) ligger lavere enn de noensinne har gjort. Island har forfalt kraftig på ti år, hele ti poeng.

– Svak etterrettelighet og politisk korrupsjon undergraver rettsstaten i en region der folk mister tilliten til institusjonene. I de mest skremmende tilfellene har smale interessegrupper fått altfor mye makt over politiske avgjørelser. I andre land går myndighetene mot journalister, varslere og andre vaktbikkjer, heter det i CPI-rapporten.

Selv om regionen «Vest-Europa og EU» fortsatt er området med minst korrupsjon i verden, har det vært dårlige tider det siste tiåret også her.

To tredeler av landene under 50 poeng

– Forfallet innen politisk integritet bidrar til fallende tillit fra folk til landenes evne til å håndtere pågående utfordringer i regionen, skriver organisasjonen.

Nederst på oversikten ligger land som Somalia, Venezuela, Syria, Sør-Sudan og Jemen. Somalia er helt nede på 11 poeng. Til sammen lever 80 prosent av verdens befolkning i land som er mer korrupte enn gjennomsnittet i verden, og flere enn to tredeler av verdens land scorer under 50 poeng.

Blant lyspunktene finner man Ukraina. I 2012 lå landet på 26 poeng og var nær bunnen av indeksen. I 2023 ender man på 36 poeng. Korrupsjon er med andre ord fortsatt et enormt problem i Ukraina, men tross at landet er i krig, og delvis okkupert, fortsetter framgangen.

Transparency International peker særlig på reformer i rettsvesenet og styrking av antikorrupsjonsmyndighetene.

