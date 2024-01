Tyskere vil bruke Shetland som rakettbase

Rocket factory Augsburg (RFA) bygger seg opp til det de beskriver som sitt «OL-gulløyeblikk» til sommeren. Da vil de forsøke å bli de første som sender opp en satellitt i bane fra Europa.

Selskapet er ett av flere som planlegger å bruke oppskytingsramper ved SaxaVord Spaceport på øya Unst, den nordligste øya i øygruppen. I desember fikk SaxaVord den første britiske lisensen for en romhavn med vertikal oppskyting. Tillatelsen gjelder inntil 30 oppskytinger per år.

RFAs kommersielle direktør Jörn Spurmann sier til nyhetsbyrået PA at selskapet planlegger å skyte opp sin RFA One Launcher til sommeren, dersom testingen går som forventet. Det er en 30 meter høy tretrinnsrakett, som kan ta en last på opptil 1300 kilo og plassere den i bane rundt jorden.

– På Shetland har vi en egen ramp, som er kun for oss, så det er ikke noe tidspress, sier Spurmann.

Øygruppen ligger omtrent midtveis mellom Færøyene, Norge og nordspissen av Skottland. Opp gjennom historien har det vært tette bånd mellom Shetland og Norge, blant annet med den såkalte «Shetlandsbussen» en rute for flyktninger, spesialsoldater, motstandsfolk og militært utstyr under andre verdenskrig.

