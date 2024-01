Putin og Lukasjenko diskuterte utvidet samarbeid

President Vladimir Putin understreket at de to nabolandene har utviklet et «strategisk partnerskap» som en del av den 25 år lange unionsavtale. Den går ikke så langt som en sammenslåing, men ser for seg nære politiske, økonomiske og militære bånd. De nære forbindelsene har allerede ført til at russiske atomvåpen er utplassert i Belarus.

– Det er viktig at vi har samarbeidet tett på den internasjonale arenaen og vist hverandre usvikelig støtte i en tid med et ytre press på Russland og Belarus som vi aldri har sett før, sa Putin da han tok imot Aleksandr Lukasjenko i St. Petersburg.

Ved hjelp av økonomisk og politisk støtte fra Russland har Lukasjenko klart å styre den tidligere Sovjet-republikken i nesten tre tiår. Støtte fra Moskva hjalp ham også gjennom månedene med omfattende protester etter at han ble gjenvalgt i 2020 i et valg Vesten har omtalt som verken fritt eller åpent.