Trump dømmes til å betale 83,3 millioner dollar i injuriesøksmål

I dommen som kom fredag ettermiddag, pålegges Trump å betale 18,3 millioner dollar i oppreisning pluss 65 millioner i straffeerstatning.

Totalen tilsvarer drøyt 870 millioner kroner med dagens kurs.

Carroll anklaget Trump for å ha ødelagt ryktet hennes som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne for nesten tre tiår siden.

I november 2019 saksøkte skribenten Trump for at han fem måneder tidligere nektet for å ha voldtatt henne i et prøverom i et kjøpesenter på Manhattan på 1990-tallet. Han hevdet hun hadde diktet opp historien for å øke salget av memoarene sine.

I mai i fjor kom en annen jury fram til at Trump må betale Carroll, som i dag er 80 år gammel, fem millioner dollar for å ha kommet med lignende uttalelser i oktober 2020. Trump har anket den dommen.