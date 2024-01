Henrettet med nitrogengass

Drapsdømte Kenneth Eugene Smith ble erklært død natt til fredag norsk tid, opplyser delstaten Alabamas guvernør Kay Ivey.

Henrettelsen varte i rundt 22 minutter og skjedde ved inhalering av ren nitrogengass via en ansiktsmaske for å fremkalle oksygenmangel. Smith så ut til å være bevisst i flere minutter. I minst to minutter så det ut som om han hadde skjelvinger og vred seg på båren der han lå fastspent. Deretter fulgte flere minutter med tung pust, inntil han sluttet å puste.

– I kveld fører Alabama menneskeheten ett skritt tilbake. Jeg forlater dere med kjærlighet, fred og lys, sa Smith i en siste uttalelse.

Foran familiemedlemmer som var vitner til henrettelsen, viste han hjertetegn med hendene.

Smith ble dømt til døden for drap på 45 år gamle Elizabeth Sennett i 1988. Henrettelsen skulle ha skjedd i november 2022 med injeksjon, men ble utsatt etter et flere timer langt forsøk fordi man ikke fant en passende åre.

Det er første gang at USA har tatt i bruk inhalasjon av nitrogengass som henrettelsesmetode. Alabama har kalt metoden «den mest smertefrie og humane henrettelsesmetoden som finnes».

FN-eksperter og Amnesty International har kalt metoden risikabel, eksperimentell og torturlignende.