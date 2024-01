– Dette var helt som ventet på denne tiden av året. Det er fare for at dette gjør en allerede uhygienisk situasjon til at området blir fullstendig ubeboelig for innbyggerne, sier Ajith Sunghay, som leder FN-kontoret.

– De fleste har verken flere klær eller tepper, føyer han til.

Kontoret har i oppgave å overvåke og rapportere om menneskerettssituasjonen på Vestbredden og Gazastripen.