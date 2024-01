Zelenskyj sier russerne leker med fangenes liv

– Det er åpenbart at russerne leker med livene til ukrainske fanger og med familienes og samfunnets følelser, sa Zelenskyj.

Han verken bekreftet eller benektet Russlands påstand om at Ukraina skjøt ned militærflyet med krigsfanger, og han ville heller ikke bekrefte at det var ukrainske fanger på flyet. Men han ba om en internasjonal gransking av hendelsen.

– Vi må få alle fakta på bordet, gitt at flystyrten fant sted på russisk territorium som er utenfor vår kontroll, sa Zelenskyj.

FNs sikkerhetsråd skulle onsdag kveld møtes for å drøfte saken etter innkalling fra Russland.

Russland sier at 74 mennesker, hvorav 65 ukrainske krigsfanger, omkom da det militære transportflyet styrtet i Belgorod-regionen onsdag morgen. Fangene skulle angivelig sendes tilbake til Ukraina i en fangeutveksling.

Fangeutveksling planlagt

Ukraina bekreftet at en fangeutveksling var planlagt, noen timer etter flystyrten, og gjorde det klart at det er russernes ansvar å beskytte krigsfanger. Men etterretningen sier de ikke har pålitelig informasjon om hvem som var på flyet.

Russland hevder at ukrainske styrker i Kharkiv-regionen avfyrte to raketter mot flyet i det de kaller en terrorhandling.

Ukrainske medier skrev først at Ukrainas militære hadde opplyst at de hadde skutt ned flyet, og at det var lastet med raketter som skulle til fronten. Det ble senere trukket tilbake.

Angrepene fortsetter

Ukrainas militære sier de uansett vil fortsette å angripe russiske fly i Belgorod-regionen, siden erfaringen viser at mange angrep mot Ukraina var knyttet til transportfly som ankom flyplassen i Belgorod.

Trass i at krigen fortsetter for fullt, har Russland og Ukraina gjennomført 49 fangeutvekslinger siden krigen startet for snart to år siden.

Ukraina sier at det er 8000 ukrainske fanger i Russland, inkludert sivile.

